Nadzor pokazal, da je sodišče ob mučnem odvzemu otrok ravnalo korektno

Pred časom so nas pretresli posnetki kar štiri ure trajajočega odvzema otrok materi, ki so med odvzemom kričali in jokali, izvršitelj pa je hotel zaradi tega odvzem celo prekiniti, a mu tega sodnica ni dovolila. Takrat so se kritike vsule tudi na sodišče, višje sodišče pa je zdaj odločilo, da je okrožno sodišče ravnalo vsebinsko pravilno in časovno korektno v korist otrok.