'Naenkrat se je odprlo nebo in v trenutku nas je zajelo močno neurje'

Okoli 100 hiš v Radencih je bilo pod vodo, skupno so zabeležili 131 dogodkov, v katerih je posredovalo 47 gasilskih enot. Naliv je v kraju Boračevo trajal le dobrih 15 minut, a v kleteh so zabeležili tudi po več metrov vode, ceste so poškodovane, nekaj prebivalcev pa je bilo dobesedno odrezanih od sveta, do njih niso mogle niti ekipe uprave zaščite in reševanja. A tu se še ni končalo. Sprožilo se je preko 70 zemeljskih plazov, več hiš je ogroženih, dve družini iz Gornje Radgone sta zato svoje domove morali začasno zapustiti. Gre še za eno naravno katastrofo, je na Facebooku zapisal Roman Leljak, župan Radencev in dodal, da bo na občinski seji predlagal, da se vsaki prizadeti hiši že ta teden izplača tisoč evrov pomoči.