Naftna podjetja zaradi neurja ustavila tretjino proizvodnje

New Orleans in druge dele Louisiane je v sredo prizadelo močno deževje, neurje pa bi se lahko do petka spremenilo v prvi orkan letošnje sezone. Nacionalni center za orkane ZDA namreč napoveduje, da se bo danes na območju Mehiškega zaliva ustvarila tropska depresija, ki se do konca tedna lahko spremeni v orkan, za katerega imajo pripravljeno ime Barry. Atlantska orkanska sezona v ZDA, kamor prištevajo tudi Mehiški zaliv, uradno traja od junija do novembra.

Naftna podjetja, kot so Exxon Mobil, ConocoPhillips, Anadarko in druga, so v sredo evakuirala 15 velikih predelovalnih platform in štiri naftne ploščadi, kar pomeni, da se je v sredo prekinila proizvodnja 600.000 sodov surove nafte na dan. Mehiški zaliv proizvede 17 odstotkov vse ameriške surove nafte in pet odstotkov naravnega plina.

Guverner Louisiane John Bel Edwardsje razglasil izredne razmere, saj določenim delom države grozi do 38 centimetrov dežja. V New Orleansu je že v sredo padla polovica te količine. Neurje bo do konca tedna zajelo Louisiano in dele Teksasa.