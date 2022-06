Naftni derivati cene kmetijskega materiala pognali v nebo

Ivan Bučar se s pridelavo zelenjave ukvarja že več kot 30 let. "Če smo kumare lansko leto še prodajali po 50 centov, danes izpod 70 centov ne gre. Govorim o veleprodajnih cenah, ne maloprodajnih. Danes katerikoli trgovec v Sloveniji ne more prodajati pod 70 centov. Tudi kumaric izpod 70 centov ne more dobiti," pove. Marsikdo bo rekel, da so naši produkti predragi, pravi. Vendar če nočemo biti v izgubi, nam drugega ne preostane. In prav naftni derivati so cene kmetijskega materiala pognali v nebo. "Vse je šlo za 300 procentov gor, zato smo tudi mi podražili. Podražila se je folija, podražila se je vrvica in ker se je podražila folija in tako dalje, se je podražilo vse," razlaga.