Naftni nahajališči v Savdski Arabiji tarči napada z droni

Odgovornost za napade, do katerih prihaja v času regionalnih napetosti z Iranom, so prevzeli hutijski uporniki iz sosednjega Jemna.

Poudarili so, da gre za zakonit odgovor na vojaško kampanjo koalicije pod vodstvom Savdske Arabije proti njim v Jemnu. Obljubili so, da bo njihova naslednja operacija "še večja in bolj boleča", je poročala televizija al Masirah, ki je naklonjena upornikom.

Za napade z brezpilotnimi letali v zadnjih mesecih so oblasti krivile z Iranom povezane hutijske upornike. Ti so sicer prevzeli odgovornost tudi za napad avgusta na nahajališče zemeljskega plina Šajbah blizu meje z Združenimi arabskimi emirati, ki prav tako ni zahtevalo žrtev.

V zadnjih mesecih so hutijski uporniki iz sosednjega Jemna izvedli več napadov z raketami in brezpilotnimi letali na savdska letalska oporišča in druge tarče. Napade so utemeljevali kot maščevanje za letalsko obstreljevanje njihovih območij v Jemnu s strani koalicije pod vodstvom Savdske Arabije.