Nagla omejitev zbiranja močno zarezala v poročne načrte parov

Nenadna omejitev druženja povzroča veliko nejevolje načrtovalcem porok, ki bodo spet ob del zaslužka, še večje pa pri nekaterih ženinih in nevestah, ki so poroko načrtovali dlje časa in se čez noč zaleteli v nova pravila. Govorili smo z bodočo nevesto, ki se poroči v soboto. Na poroko sta s partnerjem povabila 100 ljudi, dva dni pred dogodkom pa se ga lahko udeleži le 50 oseb, všteti pa so tudi natakarji in glasbeniki.