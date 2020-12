Ronaldu nagrado odstopil Lewandowskemu, a ni ostal praznih rok

Globe Soccer nagrade za nogometne dosežke, gre za glasovanje navijačev, podeljujejo od leta 2010. Kar šestkrat je dubajska zlata žoga, kot tej nagradi za nogometaša leta rečejo, pripadla Portugalcu Cristianu Ronaldu. Tudi letos je bil v konkurenci za naj nogometaša leta 2020, a je prišlo do preobrata. Izmed 21 milijonov ljubiteljev nogometa, ki so za nagrade glasovali, je sicer prav Portugalec prejel največ glasov.

A skupaj s člani svoje najožje ekipe, v kateri je tudi najboljši agent leta 2020 Jorge Mendes, so se odločili, da bi bilo nepošteno, če bi Ronaldo prejel lovoriko zgolj zaradi svoje prepoznavnosti. Kot poroča italijanski Tuttosport, je prav zato naziv najboljšega nogometaša leta pripadel Robertu Lewandowskemu, ki je z Bayernom osvojil tudi Uefino Ligo prvakov. Vseeno pa nogometaš Juventusa Ronaldo ni ostal praznih rok, podelili so mu posebno nagrado, za najboljšega igralca tega stoletja (od leta 2001), v tem izboru je, kot poročajo, "porazil" argentinskega zvezdnika Lea Messija, ki je zasedel drugo mesto.

"Užitek je osvajati lovorike. Ni lahko biti na vrhu toliko let. Ponosen sem, vendar brez soigralcev, izjemnih trenerjev in klubov, to ne bi bilo mogoče. Zelo sem zadovoljen zaradi nagrade. Ker bom kmalu praznoval 20 let, odkar igram kot nogometni profesinalec, je ta nagrada priznanje, ki jo sprejemam z veliko zadovoljstva in ponosa," je dejal Ronaldo.