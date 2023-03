Pandemija covida-19, vojna v Ukrajini, energetska kriza in pomanjkanje surovin, vse to je v zadnjih treh letih prizadelo številna podjetja tako doma kot po svetu. Imeti uspešen posel ni lahko, pa vendar jih v Sloveniji ni malo, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo. V Cankarjevem domu so podelili nagrade podjetnikom Gospodarske zbornice za izjemne dosežke.

