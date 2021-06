Nagrade za cepljenje: od stanovanj do brezplačnih poletov za celotno leto

Kljub obljubam in željam vlad je vsaj 60 odstotna precepljenost svetovnega prebivalstva še zelo oddaljen cilj. Doslej je bilo z enim odmerkom cepljenih le 12 odstotkov ljudi na svetu. Najbolje gre razvitim in bogatim državam. V Evropi se je s prvim odmerkom cepilo 50 odstotkov ljudi, a cepljenje še vedno poteka počasi. Marsikje zaradi pomislekov glede varnosti cepiv zanimanje upada. Države zato poskušajo svoje prebivalce k cepljenju spodbuditi na najrazličnejše načine. Od denarnih nagrad, bonov za hrano in pijačo do brezplačnih poletov in celo stanovanj. Ponekod prirejajo loterije z milijonskimi nagradami. V New Yorku pa cepljenim ponujajo celo marihuano.

