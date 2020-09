Najbogatejše države sveta pokupile več kot polovico odmerkov cepiva

Tekma za cepivo proti covidu-19 je v polnem teku, najbogatejše države pa si lahko privoščijo nakup zalog cepiva v naprej. Tako je skupina najbogatejših držav, ki predstavljajo le 13 odstotkov svetovnega prebivalstva, že pokupila več kot polovico od 5,9 milijard obljubljenih odmerkov cepiva, kaže študija dobrodelne organizacije Oxfam. Največ so si jih zagotovile ZDA, Kanada, Velika Britanija, Švica, Evropska unija, Izrael, Avstralija in Japonska ter Hongkong in Macao. Preostanek zalog cepiva, pa so pokupile Kitajska, Indija, Indonezija, Bangladeš, Brazilija in Mehika. Rusija stavi na svoje cepivo.