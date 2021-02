Najbolj neučakani v trgovinah že dopoldne

Precej bolj polna so tudi nakupovalna središča, saj so se namreč znova odprle tudi vse trgovine. Na lov za ugodnimi artikli so se najbolj neučakani podali že dopoldan, saj trgovine kupce privabljajo s številnimi popusti, ki so za ta mesec sicer značilni, vendar pa cene še nikoli niso bile tako nizke. To je posledica večmesečnega zaprtja in polnih skladišč neprodanih zalog zimskih kolekcij. A največ veselja je bilo čutiti med kupci v tehničnih in pohištvenih trgovinah. Nekaterih izdelkov pač ne moreš kupiti na spletu, pravijo.

icon-expand