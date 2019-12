Najbolj onesnažen zrak v Sarajevu, Ljubljane ni na seznamu

Na lestvici, ki jo objavlja in sproti posodablja spletna stran airvisual.com, sta prestolnici BiH sledila mongolski Ulan Bator in kirgizistanski Biškek. Na četrtem mestu je indijski New Delhi, na petem pa srbska prestolnica Beograd. Prestolnica Severne Makedonije Skopje je zasedala deveto mesto, bolgarska Sofija pa 13. Razvrstitev mest se sicer zaradi posodabljanja ves čas spreminja.

Airvisual objavlja indeks kvalitete zraka AQI, ki upošteva tudi najbolj nevarne mikro delce, tudi manjše od 2,5 mikrometra. Švicarski AirVisual zbira podatke z 10.000 merilnih postaj po vsem svetu.