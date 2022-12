Najbolj prepričljiva Pausa Pizza

Sinoči se je končala že sedma sezona projekta Štartaj Slovenija, ki daje priložnost neuveljavljenim podjetnikom, da razvijejo svoj produkt in ga na koncu tudi postavijo na police Intersparovih trgovin. Od jabolčnega soka z zelišči, cimetovih rolic z drožmi, ekološke gobice za pomivanje posode, ki je narejena iz buč, do prehranskega dopolnila, kozmetičnih linij za kožo in mask za lase boste lahko še naprej našli v trgovinah, najbolj pa vas je, kot kaže, navdušil Dan Strajnar s svojimi edinstvenimi zamrznjenimi picami z drožmi. Pausa Pica je namreč hit produkt leta.