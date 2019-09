V prihodnjih dneh bo znano, kateri resor bo v Evropski komisiji pripadel Sloveniji, za katero velja, da položaja ne izbira, ampak ga le sprejme. Ker so v tem tednu na Bledu zbrani številni zunanji ministri, smo preverili, kateri položaji so najbolj zaželeni in kateri najmanj, pogledali pa smo tudi v zgodovino in naredili pregled slovenskih komisarjev do danes.