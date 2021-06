Živila z manj sladkorja, maščob in soli so vedno bolj zaželena, saj so zdrava in tudi med kupci vedno bolj iskana. Zato so se v zbornici kmetijsko in živilskih podjetji odločili, da v okviru projekta Zaveza odgovornosti povežejo ponudnike, ki bodo podpisali dogovor, da se na policah ponuja čim več izdelkov uravnotežene prehrane in spodbuja zdrav življenjski slog.

icon-expand