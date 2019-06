'Najbolje bi bilo najprej določiti, katera skupina dobi kateri položaj'

Voditelji članic EU bodo drevi v Bruslju poskušali rešiti kadrovski rebus imenovanj na vodilne položaje v uniji. Zasedanja se bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki za predsednico komisije podpira Margrethe Vestager, a sicer pravi, da je izid težko napovedovati, pričakuje pa dolgo razpravo.

Najbolje bi bilo najprej določiti, katera politična skupina dobi kateri položaj, in potem govoriti o imenih, je dejal premier Marjan Šarecob prihodu na vrh EU. "Ker nas je kar veliko in ima vsak svojo agendo, bo to zapletena naloga," je ocenil Šarec in dodal, da liberalci vztrajajo pri svojem stališču, da ne podpirajo sistema spitzenkandidatov. Niso samo nekateri posvečeni, možnosti je veliko, tako tudi demokracija deluje, je ocenil. Na vprašanje, kako bi bilo treba razdeliti položaje med politične skupine, je odgovoril, da bodo videli, kaj bo prinesla današnja razprava. Vsi pa si želijo predsedniškega položaja v Evropski komisiji, je poudaril. Ker je volilni izid dal bolj razpršeno podobo, nobena opcija ne sme biti izključena, je menil. O možnostih danske liberalke Margrethe Vestager, ki ji je doslej tudi sam izkazoval odločno podporo, ni želel ugibati: "Ne vem, kako se bo vse skupaj odvilo, je zagotovo dobra kandidatka, nikakor ni outsider."

"V tem trenutku ne želim govoriti, proti komu smo, jasno smo povedali, za koga smo." FOTO: AP

Na vprašanje, ali je vodilni kandidat desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weberše v igri, potem ko so socialisti in liberalci danes potrdili, da ne more računati na njihovo podporo, je odgovoril, da so se njegove možnosti po jasnem znamenju iz Evropskega parlamenta, da nima podpore, zmanjšale. Premier ni želel jasno odgovoriti na vprašanje, ali bi glasoval proti Webru, če bi se predsednik Evropskega sveta Donald Tuskodločil za glasovanje o Webru."V tem trenutku ne želim govoriti, proti komu smo, jasno smo povedali, za koga smo. Če bo glasovanje, bomo glasovali,"je dejal."Glasoval bom, kot je prav," je dodal. Premier je še ocenil, da bi bilo najbolje, če bi dogovor dosegli že danes, a če ga ne bo, ga pač ne bo. "Politika je vedno umetnost možnega, tega se moramo zavedati,"je sklenil. Težavno iskanje pravega kandidata Donald Tusk sicer upa, da se bodo dogovorili nocoj, a kljub temu v Bruslju neuradno že krožijo možni datumi izrednega vrha. Omenja se 1. julij. Pred tem so namreč nekateri voditelji na vrhu skupine G20 v Osaki, tako da je logistično manevrski prostor zelo omejen. Viri pri institucijah EU niti neuradno ne želijo ugibati o imenih.

