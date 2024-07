Najboljši somelje na svetu za najljubše slovensko vino izbral Rebulo

Da dobrega vina v Sloveniji ne manjka, potrjuje tudi najboljši somelje na svetu. Raimonds Thomsons prihaja iz Latvije, dežele, ki sicer tradicionalno ni znana po pridelavi vina, in tudi somelje je postal po naključju, o tej žlahtni kapljici na začetku ni vedel ničesar. Da je prišel do laskavega naziva in se uvrstil med 17 svetovnih someljejev, je znanje nabiral dolgih 13 let. V tem času je okusil številna svetovna vina, a posebej pri srcu so mu prav slovenska. Katero je njegovo najljubše in kako vino pravilno kombinirati s hrano?