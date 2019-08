Generalni direktor državnega podjetja 2TDK Dušan Zorko je sporočil, da so zaradi domnevne ponarejene reference razveljavili razpis za gradnjo mostu čez reko Glinščico. Pa so izbrani najcenejši ponudniki referenco res ponaredili? Vse to bi razkril dokument izvedenih del. A tega nima nihče, razen podjetja 2TDK, ki pa ga ne želi razkriti. Kdo ga skriva in predvsem zakaj?