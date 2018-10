Najdaljši polet na svetu, ki s 16.700 km nima konkurence

Singapore Airlines z 11. oktobrom znova uvaja najdaljši polet na svetu, med Singapurjem in New Yorkom. Trajal bo lahko 19 ur, odvisno od vetrov in vrtenja Zemlje. Singapore Airlines bo uporabil novo letalo Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range), ki lahko doseže celo 18.000 kilometrov oddaljeno letališče.

Prvo letalo A350-900 ULR je Singapore Airlines dobil septembra in je del nove/stare strategije ponujanja direktnih poletov med zelo oddaljenimi točkami na svetu. Družba je ta mesta že povezovala, in sicer med letoma 2004 in 2013, a so bili zaradi manjšega povpraševanja in potratnega A340 poleti ukinjeni.

Singapur Airlines je prvo letalo dobil septembra 2018. FOTO: Singapore Airlines

Najdaljši polet na svetu bo mogoče rezervirati trikrat na teden, pod enakimi številkami poleta kot stari poleti z A340 (SQ21 in SQ22), imel bo tudi razred premium ekonomski, ki so ga ukinili. Poleti so znamenje prestiža in tudi karte niso poceni, saj letalo v eno smer porabi približno 155.000 litrov kerozina in ima na voljo zgolj 161 sedežev. Primerjava, letali A320 in B737, s katerimi večinoma letimo po Evropi, imata približno 180 sedežev in v tankih do 27.000 litrov kerozina (domet je manjši, v standardni konfiguraciji približno 6.000 kilometrov).

Na letalu bosta dve posadki, ki bosta z letalom izmenično upravljali v izmenah po pet ur, tudi umetna višina v letalu bo nižja, kot je tradicionalno za potniška letala. Če je večina potniških letal pod takšnim pritiskom, ki bi simuliral, kot da bi bili na višini do 2.400 metrov, bo A350 imel nižjo, kot da bi bili na višini 1.800 metrov. Sicer se ne sliši veliko, vendar se na 19 ur dolgem poletu pozna vsak meter, kajti zaradi tega boste manj utrujeni, manj boste občutili tudi jet-lag.

V premium ekonomskem razredu so sedeži večji in bolj oblazinjeni. FOTO: Singapore Airlines

Udobje potnikov je na prvem mestu Vsaj po trditvah Singapore Airlines je udobje potnikov na prvem mestu. Poleg nižje umetne višine v kabini ni tradicionalnih "ekonomskih" sedežev, zgolj premium ekonomski in poslovni, ki omogočajo več prostora za potnike in več udobja, saj bodo dodatno oblazinjeni. Let bo nočni, tako da bi, vsaj v teoriji, večina potnikov spala, zato so poskrbeli tudi za dodatne zatemnitve.

Poslovni razred ima sedeže, ki se lahko raztegnejo v poležeči položaj. FOTO: Singapore Airlines

Ravno možnost daljšega spanca naj bi bila privlačna za potnike, saj v primerjavi s podobnim poletom, ki ga ima Singapore Airlines z A380, s postankom v Frankfurtu, potujejo 3 do 4 ure več in je spanec omejen na "samo" 9 ur.