Najdaljši neprekinjen let v zgodovini: 19 ur in 16 minut od New Yorka do Sydneyja

Let avstralske družbe Qantas, ki je potekal v okviru raziskovalnega projekta Project Sunrise (Sončni vzhod), je bil najdaljši neprekinjen komercialni let v zgodovini. Pot od New Yorka do Sydneyja, ki je dolga 16.200 kilometrov, je trajala 19 ur in 16 minut. V projektu raziskujejo, kakšen učinek ima takšno potovanje na pilote, posadko in potnike.

Boeing 787-9 letalske družbe Qantas, ki je na krovu imel 50 ljudi, je pot, dolgo 16.200 kilometrov, opravil v 19 urah in 16 minutah. Naslednje leto načrtujejo še neprekinjen let od Londona do Sydneyja, ki bi premagal še skoraj 800 kilometrov večjo razdaljo. Šlo je za prvi tovrstni let s potniki in tovorom. Da jim ne bi bilo treba narediti postanka in dotočiti goriva, so vzleteli s polnim rezervoarjem (kar znaša približno 101,000 kilogramov) in omejeno količino prtljage. Po pristanku bi moralo ostati še 6000 kilogramov goriva, kar pomeni še 90 minut v zraku. Maksimalna vzletna teža za Boeing 787-9 je 254.000 kilogramov, QF 7879 pa je z newyorškega letališča vzletel z vzletno težo 233.000 kilogramov. Več kot polovico te teže torej predstavlja gorivo. Letalo je potovalo s hitrostjo okoli 930 kilometrov na uro. Prvih nekaj ur so leteli na višini približno 11 kilometrov nad Zemljo, ko pa se je s porabo goriva teža letala zmanjšala, se je letalo dvignilo na okoli 12 kilometrov višine.

V podjetju pričakujejo, da bodo odločitev, če bodo res vzpostavili to povezavo, sprejeli do konca letošnjega leta. Tako bi redna linija začela delovati leta 2022 ali 2023. Najhitrejša obstoječa povezava med New Yorkom in Sydneyjem poteka preko Los Angelesa in traja 22 ur ter 20 minut. Cilj tega rekordnega leta je bil, da preučujejo učinke, ki jih takšno potovanje ima na ljudi. Želeli so minimizirati t.i. ’jetlag’ in ugotoviti, koliko počitka je potrebnega, da si posadka opomore. Po vkrcanju na letalo so potniki svoje ure nastavili na lokalni čas v Sydneyju, potem pa so morali do noči ostati budni. Šest ur po vzletu so jim postregli z obrokom, ki je imel visoko vsebnost ogljikovih hidratov, potem pa so ugasnili luči, da bi jih spodbudili k spanju. V okviru raziskave so preverjali tudi možgansko valovanje pri pilotih, njihovo raven melatonina in budnosti, potnike pa so spodbudili tudi k telovadbi med letom.

Qantas je ta projekt imenoval z imenom ’Projekt Sončni vzhod’, navdih zato pa so dobili po zgodovinskih letih z imenom ’Double Sunrise’, ki so potekali med drugo svetovno vojno, in so v zraku ostali dovolj dolgo, da so doživeli dva sončna vzhoda.