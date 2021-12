Našli največji safir na svetu, ki tehta kar 310 kilogramov

Po tem, ko so julija na Šrilanki našli 510 kilogramov težek skupek safirjev, so zdaj svet presenetili s še eno najdbo, vredno več deset milijonov evrov. A tokrat gre za en sam drag kamen, ki tehta kar 310 kilogramov. V rudniku v mestu Ratnapura, znanem kot "mesto draguljev", so našli ogromen safir, za katerega znanstveniki trdijo, da bi lahko bil eden največjih na svetu. Čeprav safir ni najvrednejši drag kamen na tržišču, pričakujejo, da bodo na dražbi zanj dobili več kot 80 milijonov evrov.