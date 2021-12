Najditelju dragih kamnov na Mont Blancu v roke 150 tisoč evrov

Kaj, če bi v Sloveniji našli zakopan zaklad? Po zakonu ga morate prijaviti policiji. Obdržite ga lahko le, če je najden do enega metra pod površjem, pa še to samo, če ni več mogoče najti lastnika in če ni arheološka najdba, ki pripada državi. Francoski alpinist, ki je leta 2013 na gori Mont Blanc našel kovinsko škatlo s smaragdi, rubini in safirji, pa je po osmih letih dobil polovico najdenega zaklada. Neimenovani pošteni plezalec je najdbo prijavil in predal pristojnim francoskim oblastem. Prav tako nikoli ni zahteval deleža. Ker draguljev v vrednosti 300 tisoč evrov ni zahteval nihče, je zdaj polovica njegova, druga polovica pa pripada občini Šamoni.