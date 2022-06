Najdražja sestavina za izdelavo parfumov nastane v prebavnem sistemu kitov

Velikokrat je vonj tisti, ki v nas zbudi zanimanje za hrano, prostor in tudi za človeka. Ko zavohamo nam nadvse privlačen vonj, to v nas prebudi željo po še, pravijo parfumeristi. Ljudje naj bi bili sposobni razločiti okrog 10.000 vonjev. Precej bolje gre to od rok enologom in seveda parfumologom. Izdelati najboljši parfum, ki bo osvajal množice, lahko primerjamo s krožnikom Michelinovega Chefa. Nobeden od njiju ne bo izdal skrbno izdelane skrivne recepture. Najboljši in najdražji parfumi so izdelani iz čistih olj, najdražja sestavina na svetu pa je ambra, snov, ki nastaja v prebavnem sistemu kitov.