Najhujša epidemija gripe na Hrvaškem v zadnjih desetih letih

Na Hrvaškem so do četrtka zvečer zabeležili sedem smrtnih primerov gripe in 8460 obolelih, je potrdil vodja nacionalnega centra za influenco Vladimir Draženović. Ocenil je, da je število obolelih štirikrat večje, kot je prijavljenih primerov, ter da gre za najhujšo epidemijo gripe na Hrvaškem v zadnjih desetih letih, poroča STA.

Draženović je v pogovoru za hrvaško televizijo (HTV) v četrtek zvečer povedal, da je letošnja epidemija gripe dosegla vrhunec, bo pa s podobno intenziteto trajala še najmanj osem tednov. Po njegovih navedbah v zadnjih desetih letih na Hrvaškem niso zabeležili tolikšnega števila obolelih za gripo.

Pojasnil je, da letos na Hrvaškem razsaja virus gripe tipa A, ki je za 30 odstotkov bolj nevaren, kot je bil lanski virus. Kot je izpostavil, je največji problem v tem, da tega virusa na Hrvaškem ni bilo že nekaj let, zato je del prebivalstva izgubil odpornost nanj.

Direktorica zagrebške klinike za nalezljive bolezni Fran Mihaljević, Alemka Markotić, je v pogovoru za HTV opozorila, da lahko letošnji virus gripe pusti hude posledice tudi pri mlajših ljudeh, ki sicer nimajo zdravstvenih težav. Posebej so ogrožene ranljive skupine ljudi, kot so majhni otroci, nosečnice, starejše osebe in kronični bolniki.

Povedala je, da ni nobenega razloga za preplah, čeprav gre za nekoliko hujšo obliko gripe, ki bolj pogosto povzroča pljučnice. Občanom je priporočila cepljenje, še posebej ranljivim skupinam, saj pričakujejo, da bo gripa razsajala še najmanj dva meseca.

Kako je pri nas?

Zaradi porasta pojava gripe in drugih virusnih okužb tudi v naših bolnišnicah omejujejo obiske. Konec januarja in v začetku februarja se bo število obolelih za gripo drastično povečalo. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa kažejo, da takrat vsak teden zaradi okužb zboli 1000 oseb, le v manjšem delu gre za gripo. So pa samo v ljubljanskem UKC v tej sezoni že zabeležili več kot 80 primerov gripe, zato so pred vrhuncem sezone v Bolnici Petra Držaja odprli oddelek za epidemije.

Precepljenost proti gripi prenizka

V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) cepljenih nekaj več ljudi (okrog 84.000) kot predprejšnjo sezono (manj kot 70.000), kar je še vedno precej manj kot pred približno 10 leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev. Tudi delež cepljenih v starostni skupini 65 let in več se je v zadnji sezoni povišal v primerjavi s predzadnjo in je znašal 11,7 odstotka, kar pa je še vedno daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev, so zapisali na Nijz.

Kje se izvaja cepljenje?

Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po vsej Sloveniji. Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.