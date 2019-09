Najhujša nesreča po Titaniku: umrlo 852 ljudi, le 137 so jih rešili iz valov

"Natančno osem minut smo imeli Estonio na radarju. Ni se premikala. Ob 1.48 je izginila z zaslonov in točno smo vedeli, kaj to pomeni." To je dan po najhujši mirnodobni ladijski tragediji po Titaniku vidno prizadet po tem, kar je nemočen spremljal, pripovedoval poveljnik obalne straže na finskem otoku Utö Pasi Staff.

Bil je 28. september 1994, natančno četrt stoletja nazaj, in na Baltiku se je odvijala tragedija. Na trajektu Estonia, ki je iz estonskega Talina plul v Stockholm, je bilo skoraj tisoč potnikov. Natančneje – 989. Le 137 jih je preživelo. Zgolj vsak sedmi.

Preživeli so poročali o dveh močnih kovinskih pokih malo po polnoči, nato pa se je vse zgodilo zelo hitro, poroča STA. Voda je vdirala v trajekt, ki se je vedno bolj nagibal.

"Vladal je kaos, ljudje niso vedeli, kaj naj storijo," je povedal eden od preživelih, estonski mehanik Neeme Kalk. Znašli so se v neurju, trajekt se je nevarno zibal, ko so se potniki v paniki prerivali proti palubi. "Ljudje so hiteli na krov. Številnim starim ni uspelo priti na reševalne čolne, mladim je. Zadnje, kar smo videli, je bila lupina Estonie, ki je izginila pod valovi," je dejal.

Trajalo je vsega pol ure.

Tragedija v razburkanem morju

Ko je Estonia izplula na 14-urno vožnjo proti Stochkholmu, je močan veter že razburkal morje, a kljub temu nihče ni niti pomislil, da bi se potovanje lahko končalo tragično. Takšne razmere niso na Baltskem morju nič posebnega in 189-članska posadka jih je bila vajena. Čeprav je bilo napovedano poslabšanje vremena, kapitana Arva Andressona ni skrbelo.

Nekaj ur pozneje, ob 1.24, je poslal en in edini klic na pomoč. "Na pomoč. Na pomoč. To je Estonia ..." je začel. Po nekaj besedah je zavladala tišina. Najbrž je zmanjkalo elektrike, verjetno zaradi vdora vode v strojnico, so pozneje ugibali. Ko so po eni uri na prizorišče prispeli reševalni helikopterji, je bilo za večino ljudi na trajektu že prepozno.

Številni niso uspeli priti niti iz svojih kabin, preden je zmanjkalo elektrike in je ladjo zajela črna tema. Drugi v paničnem prerivanju preprosto niso bili dovolj močni, tretji so dosegli palubo, a niso imeli časa, da bi se vkrcali na reševalne čolne. Preživeli so pripovedovali, kako so videli sopotnike skakati v morje. A edino upanje za rešitev je bilo lažno, voda je imela zgolj deset stopinj, premalo, da bi zdržali. Ko so po eni uri na prizorišče prispeli reševalni helikopterji, je bilo za večino potnikov in članov posadke že prepozno.

501 potnik je bil iz Švedske, 232 jih je bilo iz Estonije. Na trajektu je bilo 70 policistov iz Stockholma, ki so se vračali s službenega potovanja, skupina 52 upokojencev iz švedskega mesta Norrkoping in šolarji iz Švedske in Estonije.