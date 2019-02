Najhujša zima dvajsetega stoletja

A vse to ni nič v primerjavi z zimo izpred 90 letih, ki kljub razmeroma toplemu decembru velja za najbolj mrzlo zimo 20. stoletja. Prvi prodor sibirskega zraka smo imeli takoj po novem letu, ko je začelo snežiti na kopna tla in v le nekaj dneh je ponekod zapadlo do 80 centimetrov snega, 20 centimetrska snežna odeja pa je sredi januarja prekrila celo Dubrovnik. Zaradi sneženja in vetra so ponekod nastajali več metrski snežni zameti. Zamrznile so številne reke in jezera, led je v večjem obsegu prekril celo Tržaški zaliv. Spodnji videoposnetek prikazuje zamrznjeno laguno pri Benetkah:

Hud mraz je pritisnil takoj po novem letu in se razširil nad vso Evropo. Temperature so se v januarju in februarju pogosto spuščale 20 in več stopinj Celzija pod ničlo. Zaradi hudega mraza in pomanjkanja hrane so volkovi zahajali v vasi in napadali živino.

Slovenijo je najhujši mraz zajel v začetku februarja

Pri nas je najhujši mraz pritisnil 3. februarja, ko so po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) v Dolenjem Medvedjem selu pri Trebnjem izmerili -33, v Babnem Polju pa neuradno kar -39,6 stopinj Celzija. Celo ob morju so se temperature spustile do -14 stopinj Celzija. V kleteh je zamrzovalo vino, v hlevih živina. Številne šole in podjetja so bila zaradi mraza in snežnih zametov zaprti. Zaradi hudega mraza so pokala drevesa. Še posebej prizadete so bile oljke na Goriškem.

Za zadnja leta nepredstavljiv mraz je vztrajal skozi ves februar. Po podatkih Arsa je bilo izjemno mrzlo tudi 13. februarja, ko so v Kočevski Reki ob dveh popoldne izmerili -20,0 stopinj Celzija, na Bledu je termometer pokazal -16,6 stopinj Celzija, v Kamniku -16,5, v Novem mestu -15,8 in v Slovenj Gradcu -15,0 stopinj Celzija.