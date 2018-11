Najhujši požar v zgodovini zahteval že 42 življenj

Ogenj je v četrtek nenadoma zajel mesto s 27.000 prebivalci in panična evakuacija je povzročila prometne zamaške. Večina je nato pobegnila na varno peš, nekateri pa so ostali ujeti v avtomobilih, ki jih je zajel požar.

V mestu Paradise je uničil 6700 objektov, ognjeni zublji pa divjajo še naprej in so doslej požgali skupaj 46.000 hektarjev površin. Omejili so ga le 25-odstotno in ogroža še okrog 15.000 objektov.