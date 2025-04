Slovenski gospodarstveniki enotni: Najkrajšo bodo potegnili Američani

Kako bomo Trumpove carine občutili v Sloveniji? V najslabšem primeru se slovenski gospodarstveniki bojijo inflacije in krčenja gospodarstva, kar bi posledično vodilo v odpuščanja. Ekonomisti, bankirji in gospodarstveniki so si enotni: najkrajšo bodo pri tej trgovinski vojni potegnili ravno Američani, dolgoročne posledice pa bo občutilo celotno svetovno gospodarstvo.