Vrhunski fotografi in snemalci z vsega sveta skušajo z edinstvenimi posnetki narave, živali in ljudi opozoriti na nujnost zaščite okolja in boja proti podnebnim spremembam. Za osupljivimi podobami se skrivajo tedni in meseci dela v neusmiljenem puščavskem ali arktičnem okolju. Toda ne gre le za polarne medvede in pingvine, opozarjajo, podnebne spremembe bodo tako ali drugače dosegle prav vsakega od nas.