Najlepši božični sejmi v Evropi: letošnji zmagovalec v Budimpešti

Vsako leto lahko turisti izberejo najboljšo destinacijo v Evropi, v tem adventnem času pa tudi najlepši božični sejem. Letos je glasove oddalo 289.714 turistov iz 116 držav, z 39.448 glasovi pa je prepričljivo zmagal božični sejem v Budimpešti, Adventna pojedina pri baziliki sv. Štefana. To je tudi največ glasov, kar jih je destinacija oziroma sejem kdaj prejel – lani je zmagal božični sejem v Zagrebu z 38.830 glasovi.

Za Budimpešto so se zvrstili božični sejmi na Dunaju, v Gdansku, Bruslju, francoskem Montbeliardu in švicarskem Baslu. Organizacija European Best Destinations (EBD), ki izbira najboljši sejem, promovira kulturo in turizem v kombinaciji z Evropsko komisijo.

"Sejem v srcu Budimpešte na trgu sv. Štefana vas bo potegnil v magičnost božiča. Ta sejem že dolga leta za turiste velja za najlepšega na Madžarskem, pritegne pa tudi obiskovalce z vsega sveta, ki želijo izkusiti trenutek čiste magije v toplem in domačem vzdušju. Adventna pojedina pri baziliki vsebuje vse nujne sestavine božičnega sejma – tradicijo in modernost, avtentičnost in magičnost. Gre za mesto, kjer lahko dan preživi družina, vsaka najmanjša podrobnost pa je pripravljena tako, da se imajo prav vsi lepo," so zapisali pri EBD.

Letos so izbrali tudi devet novih in manj poznanih sejmov – Valkenburg na Nizozemskem, angleški Bath, Nottingham in Winchester, italijanski Govone, nemški Trier, Novi Sad v Srbiji, Bratislavo na Slovaškem ter Vilno v Litvi. Zanimivo, Slovenci, Hrvati in Italijani so za najljubši božični sejem izbrali tistega v Govoni. Za najlepšo božično drevo so turisti izbrali vilenskega, sledita pa praško in strasbourško.

1. Božični sejem v Budimpešti (22. 11.– 1. 1. 2020)

Sejem Adventna pojedina pri baziliki je ustvarjen s poudarkom na občutku skupnosti in povezanosti – gosti lahko uživajo v dobrodelnih koncertih, za varovanje okolja pa prodajalci hrane in pijače uporabljajo ekološke krožnike, kozarce in pribor, vsi odpadki pa so skrbno reciklirani.