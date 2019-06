V požaru v Indoneziji najmanj 30 mrtvih, med njimi tudi otroci

Tiskovna agencija Antara je poročala, da so v tovarni večinoma delale ženske in da so nekatere na delo s seboj pripeljale svoje otroke. Požar naj bi povzročila eksplozija plinske bombe, žrtve pa niso mogle zbežati, ker so bile v prostoru zaklenjene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.