Najmanjšo deklico na svetu iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo

Po 13 mesecih hospitalizacije so v domačo oskrbo odpustili najmanjšo deklico na svetu, ki je preživela predčasni porod. Ob rojstvu je deklica namreč tehtala zgolj 212 gramov, kar je enako teži jabolka, velika pa je bila pičlih 24 centimetrov. Deklica zdaj tehta nekaj več kot šest kilogramov in čeprav ima še vedno težave z dihali, zdravniki pričakujejo, da bo sčasoma popolnoma okrevala. Gre za pravi čudež medicine, ki se tudi na področju nedonošenčkov zelo hitro razvija. Odraz tega je tudi porodnišnica ljubljanskega UKC, v kateri se letno rodi tudi do 5000 nedonošenčkov.