Najmlajša članica kongresa, prvi muslimanski kongresnici, prvi odkrito homoseksualni guverner

Tokratne volitve so se v zgodovino zapisale že z rekordnim številom žensk, ki so kandidirale za sedeže v kongresu, na njih so stavili predvsem demokrati. In očitno se jim je izplačalo. Prvi rezultati namreč kažejo, da bodo prvič v zgodovini ženske zavzele približno sto sedežev v predstavniškem domu, zgodovinskih 11 sedežev naj bi zasedale tudi v senatu.

V predstavniški dom se je prebila newyorška demokratka, Alexandria Ocasio Cortez, ki je le prejšnji mesec dopolnila 29 let, in se bo tako zapisala v zgodovino kot najmlajša članica kongresa v zgodovini. Prejšnji rekord je imela prav tako Newyorčanka Elise Stefaniks 30 leti. Nekdanja aktivistka kampanjeBernarda Sandersa si je izvolitev praktično zagotovila, ko je v demokratskem New Yorku na strankarskih volitvah premagala veterana stranke in kongresa Joa Crowleyja. S tem pa skorajda čez noč postala ena najbolj znanih političnih figur na nacionalni ravni, znana je postala predvsem po zagovarjanju vrednot socialne demokracije.