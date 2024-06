Lucija Karnelutti: najmlajša slovenska kandidatka za evropske volitve

Le še pet dni nas loči do evropskih volitev. Kandidati verjetno ne štejejo več, kolikokrat so rekli "te volitve so prelomne". Zagotovo prelomne pa bodo za današnjo Aleksandrovo sogovornico. Lucija Karnelutti je s 24 leti najmlajša slovenska kandidatka na tokratnih evropskih volitvah, zastopa pa barve SD. Med pogovorom na Ljubljanskem gradu sta s Pozvekom nagovarjala volivce. In komu je šlo bolje?