Najboljša šahistka vseh časov premagala kar 11 svetovnih prvakov

Pri petih letih je s pomočjo mame prvič premaknila šahovske figurice in začela uriti svoj spomin. S šestimi leti je začela tekmovati in zmage, tudi proti odraslim šahistom, so se vrstile ena za drugo. Pri 15 letih pa je bila okronana za velemojstrico šaha, s čimer je postala najmlajša oseba, ki ji je to uspelo. V posameznih tekmah je premagala 11 svetovnih prvakov. Judit Polgar, madžarska šahistka, ki s svojo fundacijo in knjigami, zadnji priročnik je zdaj preveden tudi v slovenščino, želi mlada dekleta spodbuditi, da se lotijo igre in da se na lestvici najboljših igralcev pojavi novo žensko ime. A njen uspeh ni posledica talenta, kar je z eksperimentom želel pokazati tudi njen oče, temveč je plod trdega dela. Šah promovira po vsem svetu. In staršem na srce polaga: "Naučite otroke igrati šah in naučili jih boste, kako uspeti."