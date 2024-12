Najmlajše paciente jeseniške bolnišnice so obiskali Božički akrobati

Medtem ko otroci čakajo Miklavža, je na Jesenice pohitel še en dobri mož, drugi po vrsti, Božiček. In med otroke, ki se zdravijo v tamkajšnji bolnišnici, poslal tri svoje pomočnike. Ki so, kot se je izkazalo, pravi akrobati. V Božičke so bili namreč preoblečeni gorski reševalci, ki so bolne otroke na Jesenicah obiskali že deseto leto zapored. Kakšnih daril so se letos lahko razveselili najmlajši pacienti in seveda, kaj si najbolj želijo?