Najmočnejše deževje v zadnjem desetletju povzročilo kaos v 20-milijonskem mestu

Eno največjih indijskih mest Mumbaj je zajelo najmočnejše deževje v zadnjem desetletju. Močno deževje je do sedaj zahtevalo že več kot 20 smrtnih žrtev in povzročilo mnoge preglavice v prometu ter praktično ohromilo finančno središče Indije.

Po dveh dneh močnega deževja se je v zgodnjih torkovih urah na barake predmestja Malad porušil zid in pod seboj pokopal 18 ljudi. Večinoma gre za delavce, ki so delali na gradbišču. "Reševalna akcija še poteka. Do sedaj smo uspeli rešiti več kot dva ducata ljudi," je za Reutersdejal eden od reševalcev. Vsaj 69 ljudi je bilo po poročanju AFPranjenih.

Zid je pod seboj pokopal vsaj 18 ljudi. FOTO: AP

Zrušenja stavb v monsunskem obdobju, med junijem in septembrom, sicer niso nenavadna. Trije ljudje, vključno z dojenčkom, so umrli, ko se je v šoli porušil zid. Še šest delavcev je umrlo v mestu Pune, približno 150 kilometrov od Mumbaja, ko se je na njihovo barako prav tako podrl zid. Gre za najobilnejše deževje v Mumbaju v zadnjem desetletju, ki je v številnih predelih mesta povzročilo poplave. Nekateri nižje ležeči predeli so se tako znašli pod vodo: "Vse okoli nas je poplavljeno. Strašljivo je in to se ponavlja vsako leto, kljub vladnim obljubam," je za AFPpovedal 32-letni Višal Agawane. Okoli 1000 ljudi so oblasti evakuirale, ko se je začela razlivati reka Mithi. Mnogi za poplave krivijo tudi pospešeno gradnjo v mestu ter slabo urbanistično načrtovanje.

Promet v mestu je ohromljen. FOTO: AP

Ponekod je v zadnjih 24 urah zapadlo 300 mm dežja, po napovedih vremenoslovcev pa se bo močno deževje še nadaljevalo in ponekod celo okrepilo. Oblasti tako pozivajo prebivalce, naj ostanejo doma, današnji dan pa so razglasili za dela prost. Številne šole in uradi so zaprli svoja vrata, odprta pa ostaja tržnica.

Oblasti so torek razglasile za prost dan. FOTO: AP

20 milijonsko mesto je praktično obstalo. Deževje je povzročilo pravi kaos, tako v cestnem kot železniškem in letalskem prometu. Poplavljene so številne ceste, železniške povezave, ki jih vsakodnevno uporablja na stotisoče ljudi, so ponekod prekinjene. Zaprta je glavna pristajalna steza na mednarodnem letališču Mumbaj, potem ko je letalo zdrsnilo s steze med pristajanjem zaradi obilice dežja. Nihče od potnikov pri tem ni bil poškodovan. Vsaj 50 letov je bilo odpovedanih, še vsaj 50 so jih preusmerili.

S pristajalne steze je zdrsnilo letalo zaradi močnega dežja. FOTO: AP