Najožji člani družine za Savška navijali na domačem dvorišču

Benjaminov zgodovinski uspeh je na noge dvignil vso Slovenijo, še posebej veselo pa je bilo v Tacnu pri Savškovih doma. Že navsezgodaj zjutraj so se na domačem dvorišču zbrali najožji člani družine in prijatelji, ki so z glasnim navijanjem Benjamina pospremili do zgodovinskega uspeha. Dobro uvrstitev so pričakovali, a to, da se bo domov vrnil kot olimpijski zmagovalec, si niti v sanjah niso mislili. Kakšni občutki vse so Benjaminove najbližje prevevali ob vrhunskem dosežku?

