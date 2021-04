Najprej bodo na vrsti starejši od 60 let. Kako pa naprej?

Začela pa je veljati že četrta strategija cepljenja. Po podatkih NIJZ je cepivo do zdaj prejelo slabih 13 odstotkov ljudi, precepljenih pa jih je 5,4 odstotka. In če smo prej v največji meri cepili šolnike, pa bo zdaj nekoliko drugače. Po priporočilu NIJZ se bodo cepilni centri kljub cepilni strategiji v začetku osredotočali le na starejše od 60 let. Najprej želijo namreč zaščititi najranljivejše. Kako pa bo šlo naprej?

icon-expand