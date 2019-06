Najprej jo je ugriznil gad, nato pa je stopila na modrasa

Bosanski mediji poročajo, da se v Bosni te dni zaradi naraščajočih temperatur dogajajo številni ugrizi kač. Tako so poročali o dveh ugrizih, gada in modrasa, v obeh primerih sta osebi stabilni in dobro okrevata. Tretji primer pa je bil nenavaden, saj je starejša ženska v trebinjskih hribih imela bližnje srečanje kar z dvema strupenjačama. Najprej jo je v bližini kolena ugriznil gad, na pomoč je poklicala reševalce, ki pa so potrebovali nekaj časa, da so prišli do nje, saj živi visoko v hribih. Domačini so jo posedli v kamion in vozili nasproti reševalnemu avtomobilu, saj do naselja vodi slaba makadamska cesta.

Zdravnik Vasko Kovač, ki se je odzval na klic, je za Trebinje live rekel, da so do nesrečne ženske prišli v 20 minutah, saj je kamion skrajšal pot, ki bi drugače trajala najmanj 45 minut. Ko sta si kamion in reševalno vozilo prišla nasproti, je nesrečna ženska stopila iz kamiona, zakorakala proti medicinskemu osebju, nato pa začela vreščati in skakati, da je stopila na modrasa. Zdravniku Kovaču sprva ni bilo jasno, kaj se dogaja in ali gre mogoče za halucinacije zaradi ugriza gada, a se je nato modras po njegovih besedah splazil med njegovimi nogami. Takrat je njemu in osebju postalo jasno, zakaj ženska kriči, in dodal, da je na srečo modras ni ugriznil, saj v nasprotnem primeru ne ve, kako bi se intervencija končala.

Žensko so prepeljali v trebinjsko bolnico, kjer je bila nameščena na oddelek za intenzivno nego. Tako družina kot nesrečna ženska so se zahvalili medicinskemu osebju in drugim za pomoč.

Kako pa je pri nas?

V Sloveniji sicer živi enajst vrst kač, med njimi so tri strupene – modras ter navadni in laški gad.Med ljudmi in v številnih filmih pa krožijo napačne informacije, kako ravnati, če nas ugrizne katera od strupenjač. Nikakor ne smete izsesavati strupa ali rezati oziroma žgati mesta ugriza, svarijo strokovnjaki.