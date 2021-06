Drama na avtocesti: najprej ustavil voznika, nato z nožem sedel v njegov avtomobil

Posnetek je nastal na izvozu z avtoceste Maribor center, nedaleč od pokopališča Dobrava. Bodite pozorni na rdeč clio, ki mu je, sodeč po videnem, pot najprej zaprlo tovorno vozilo, najbrž tudi zato, ker so se policijske patrulje takoj, ko so dobile klic, zagnale za njim. Očividci so jim namreč sporočili, da je neznan moški s čelado na glavi, ki so ga policisti nato na silo izvlekli iz avtomobila, najprej ustavil voznika, nato pa z nožem vred sedel v njegov avtomobil. Nekateri so pomislili na ugrabitev, policija pa je po naših, sicer neuradnih podatkih, sumila na poskus ropa in očitno na sodelovanje voznika.

Po poročanju Večera se je namreč še pred tem za neznancem zagnal možakar iz Prepolj, ki je moškega sumil, da je nameraval vlomiti v hišo njegove mame. Osumljeni je namreč prosil za drobiž, ko ga je njegova mati skušala odsloviti, pa naj bi še naprej rinil v hišo. Njen sin se je nato podal za njim, možakar s čelado na glavi pa je zbežal, preplezal zaščitno ograjo na avtocesti, tam pa tekal sem in tja ter ustavljal mimovozeče avtomobile. Voznik rdečega clia je kasneje povedal, da mu je ustavil, ker da je bil prepričan, da gre za motorista, ki je imel nesrečo. Moški s čelado ga je namreč prosil, da ga odpelje v bolnišnico.

Povedal je še, da drži, da je imel v rokah nož, a da mu z njim ni grozil, da ga ni ugrabil in se ni počutil ogroženega. Mariborski policisti zadevo še preiskujejo, a očitno ne kot grožnjo ali ugrabitev, tudi ne kot poskus ropa, temveč zgolj kot povzročitev splošne nevarnosti zaradi tekanja in ustavljanja avtomobilov na avtocesti, za kar je predpisana kazen do pet let zapora.