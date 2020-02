Najprej vdrla in požgala lokal v Termah Čatež, nato v bolnišnici iz avtomata ukradla še sendviče

Policija je sporočila, da je prijela osumljenca za požar v Termah Čatež. Policisti so ovadili 19- in 27-letnika z območja Krškega, ki sta v lokal vlomila, nato pa ga zažgala, da bi sledi zakrila. Poškodovana so našli možje v modrem v bližini term, rešilec pa ju je odpeljal v bolnišnico v Brežicah. Tam sta med čakanjem postala lačna in vdrla še v avtomat s hrano ter ukradla še nekaj sendvičev.