Kako krut je šport in kako kruti so navijači, kaže primer enega najboljših nogometašev vseh časov. Ronaldo je bil več kot desetletje portugalski nogometni bog, zdaj po porazu s Španijo v zadnjem krogu Lige narodov pa je doma deležen kritik in pozivov, naj se upokoji in si ne dela še večje sramote. In da bo konec njegove kariere kar se da veličasten, je na pomoč Ronaldu prišel sam Jordan Peterson, ideolog desnice, psiholog, ki je tudi v Sloveniji napolnil dvorano.