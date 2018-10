Najslabši roparji v zgodovini Belgije

Večkrat smo že slišali za najslabše roparje na svetu. Tokrat si je ta naziv prislužila šesterica nepridipravov iz Belgije. Odločno so zakorakali v prodajalno, iznajdljivi lastnik jim je dejal, naj se raje vrnejo zvečer, ko bo v blagajni več denarja. Strinjali so se in odšli. Ko pa so se popoldne vrnili, jih je v trgovini pričakala policija.