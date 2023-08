88-letna Japonka z umetniškim imenom Sumirok Šaters nikakor ni običajna upokojenka. Je namreč najstarejša Dj-ka na svetu. In čeprav si morda gospo njenih let težko predstavljamo v nočnih klubih, je za to prav posebno ustvarjalko to nekaj čisto vsakdanjega. Glasbo je vrtela že v preteklosti, a le kot hobi poleg dela v očetovi restavraciji. No, pri 70 letih pa se je odločila, da se zadeve loti bolj resno.