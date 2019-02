Grozi izumrtje žuželk - katastrofalna prihodnost za človeštvo

Insekti predstavljajo kar 80 odstotkov vseh živalskih vrst na svetu, vendar jim v naslednjih stotih letih grozi izumrtje, opozarjajo znanstveniki. Nedavna raziskava, objavljena v reviji Biological Conservation, je pokazala veliko zmanjšanje v številu insektov. Znanstveniki ugotovitve označujejo za strašljive in celo katastrofalne.

Čez 100 let lahko pričakujemo izumrtje insektov.

Nemška študija, ki je bila leta 2017 objavljena v znanstveni reviji PLOS One, je pokazala, da se je v zadnjih 27 letih število letečih insektov na določenih območjih zmanjšalo za kar 57 odstotkov, letošnja raziskava pa pravi, da bi lahko kar 40 odstotkov žuželk izgubili v naslednjih nekaj desetletjih. Insekti namreč izumirajo osemkrat hitreje kot sesalci, ptice in plazilci. Letno jih izumre kar 2,5 odstotka.

To bi popolnoma spremenilo življenje na Zemlji

Če insekti popolnoma izumrejo, kar se bo glede na raziskave morda zgodilo že v naslednjih stotih letih, bo to popolnoma spremenilo življenje na Zemlji. So namreč eden ključnih dejavnikov pri ohranjanju večine svetovnih ekosistemov in kmetijske industrije, le-ta pa je tudi eden od glavnih dejavnikov za vse večje izumiranje insektov.

Na vse manjše število žuželk poleg kmetijstva vplivajo tudi podnebne spremembe in urbanizacija. Znanstveniki poudarjajo, da bo za ohranitev prihodnosti treba dobro premisliti in spremeniti način trenutne kmetijske proizvodnje.

Eden prvih ukrepov bi po njihovem mnenju moralo biti zmanjšanje uporabe pesticidov, ki le malo pripomorejo k proizvodnji hrane, imajo pa zato toliko večji učinek na zmanjševanje števila insektov. Prav tako bi se moralo človeštvo zavzeti za ohranjanje čistih voda tako v kmetijskem kot urbanem okolju.

Insekti so ena od najbolj raznolikih in številčnih živalskih skupin, njihova skupna teža pa naj bi 17-krat večja od vseh ljudi na svetu.