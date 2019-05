Najstnik iz živalskega vrta ukradel ogroženega lemurja

Kraja se je zgodila julija lani, ko je 19-letni Aquinas Kasbar čez noč vdrl v lokalni živalski vrt Santa Ana v ameriški zvezni državi Kaliforniji in naredil luknje v prostoru, kjer so se nahajali lemurji in opice. Osebje je dokaj hitro ujelo večino primatov. Kot je povedal upravitelj živalskega vrta Ethan Fisher, jih ni bilo težko ujeti, saj obožujejo grozdje. A manjkal je 32-letni lemur Isaac, ki naj bi bil najstarejši predstavnik te vrste v ujetništvu v Severni Ameriki. Našli so ga naslednji dan v plastični vrečki pred hotelom Marriot, nekaj kilometrov stran od živalskega vrta.

Skrivnostno Isaacovo izginotjeso so rešili skoraj leto dni kasneje, in sicer v ponedeljek, ko so tožilci sklenili sporazum z 19-letnim najstnikom, ki je priznal krivdo. Obtožen je nezakonitega odvzema ogrožene živalske vrste.

Kot je povedal obtoženi, je lemurja želel obdržati kot hišnega ljubljenčka, a si je nato premislil in ga pustil pred hotelom še isti dan. Pred sodnika bo stopil 28. maja, grozita mu enoletna zaporna kazen in globa v višini 100.000 dolarjev (okoli 89.000 evrov).