Najstnik, ki je šestletnika vrgel iz 10. nadstropja, priznal krivdo

Šestletni deček, ki je bil na potovanju v Londonu z družino, je imel zaradi padca možganske krvavitve, prav tako pa zlomljene roke in noge ter poškodovano hrbtenico. Njegove poškodbe so opisali kot "takšne, ki za vedno spremenijo življanje posameznika".

18-letniku bodo kazen za zločin izrekli februarja. Ko ga je policija prijela, jim je povedal, da je to načrtoval vnaprej, saj je želel, da na televiziji govorijo o njegovi avtistični motnji. Po tem, ko je šestletnika potisnil z balkona, je sam stopil do enega izmed zaposlenih v galeriji in mu dejal: "Mislim, da sem ravnokar nekoga umoril." V policijskem intervjuju je povedal še, da je hotel "vsakemu idiotu, ki je trdil, da nima problemov z duševnim zdravjem, dokazati drugače".

Najstnik, ki ima motnje avtističnega spektra, obsesivno kompulzivno motnjo in najverjetneje tudi osebnostno motnjo, je od sredine oktobra v strogo varovani psihiatrični bolnišnici Broadmoor. Njegova imena javnosti niso izdali v času obtožbe, saj takrat še ni bil polnoleten.

Deček le počasi napreduje

Za zdravljenje dečka so na spletni strani za zbiranje prispevkov GoFundMe do zdaj brali več kot 178.000 evrov. "Sedaj ga lahko na invalidskem vozičku že odpeljemo ven, kjer uživa na svežem zraku. To ga zelo utrudi, a mu je všeč. Spet se veliko smeji, pred nekaj dnevi pa je uspel malo premakniti noge," so njegovi starši zapisali na spletni strani. "Življenje se nam je ustavilo pred štirimi meseci. Ne vemo kdaj, oziroma če sploh, se bomo lahko vrnili v službo ali domov. Naš dom ni prilagojen za invalidski voziček. Izčrpani smo, ne vemo, kam to vodi, ampak se borimo," je dodala družina, ki se je zahvalila vsem, ki pomagajo dečku.