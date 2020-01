Na predbožični večer izveden najdražji nakup za kar 96.000 evrov

Poleg hrane smo na predbožični večer veliko zapravili tudi za darila. "Na prvem mestu so igrače, sledijo pa sladkarije in kakšni dražji artikli. Je pa kar očitno, da ljudje posegajo po kvalitetnih izdelkih," je povedala Marjana Ješe Zuka iz Spara Slovenija.

Najvišji račun, ki ga je decembra plačala fizična oseba, je Finančna uprava RS (Furs) zabeležila 24. decembra lani. Nekdo je za en nakup odštel kar 96.000 evrov in po naših informacijah je nakup opravil v zlatarni. Tudi sicer 24. decembra, dan pred dvodnevnim zaprtjem trgovin in dan pred božičem, v trgovinah nismo pustili malo denarja.

V Cityparku so prevladovali drugačni nakupi."Kupujejo zagotovo oblačila, obutev, igrače, okraske," je povedal menedžer Cityparka Andrej Ropret.

Decembra so trgovci prodali za 40 odstotkov več tehničnega blaga, za 20 odstotkov več živil in za 15 do 20 odstotkov več kozmetičnih izdelkov. Zapravili smo veliko več kot lani. A kaj temu botruje?

Zvišale so se plače, izplačane so bile božičnice

"Plače so šle gor nominalno. Neto plače so zrasle za 3,6 odstotka, realno za dva odstotka," je povedal ekonomist Maks Tajnikar in dodal, da je kupna moč denar.

Z njim se je strinjal tudi ekonomist Matej Lahovnik. "Marsikdo je šel v minus na transakcijskem računu, vendar pa je bilo letos decembra veliko število izplačanih božičnic in tudi plače v javnem sektorju so se decembra povišale zaradi sklenjenih sindikalnih sporazumov," je razložil.