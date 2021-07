Prehod hladne fronte: največ dežja padlo v Ilirski Bistrici, v Portorožu izmerili najmočnejši sunek vetra

Imeli smo srečo, najhujše nevihte so ob nočnem prehodu hladne fronte prizanesle naši državi in niso povzročile hujših posledic. Padavine so sicer zajele celotno Slovenijo. Največ dežja je padlo na Notranjskem in Gorenjskem, pospremili pa so ga tudi sunki vetra. Fronta se je pomikala z zahoda proti vzhodu, kamor je v zgodnjih jutranjih urah v nekatere kraje prinesla tudi manjšo točo. V dopoldanskih urah so se padavine umirile, in kot pravi stari rek, po dežju je spet posijalo sonce.

